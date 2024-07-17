Зеленский предложил лишать госнаград за популяризацию России

Такие поправки уже внесены на рассмотрение Рады

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект о лишении государственных наград и почетных званий за популяризацию или пропаганду "государства-агрессора". Об этом политик рассказал в своих соцсетях.

Как уточнил Зеленский, речь идет о внесении поправок в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и другие законодательные акты в части "совершения противоправных действий против Украины".

Поправки затронут тех, кто получал от украинских властей государственные награды, но "выбрал для себя не Украину – избрал врага и сейчас поддерживает Россию так или иначе или вообще находится на ее территории", заявил Зеленский.

Политик добавил в своем Telegram-канале, что попросит Верховную Раду рассмотреть этот законопроект в ближайшее время.

Ранее политолог и общественный деятель Александр Дугин в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил, что причиной процветающей на Западе русофобии является защита Россией традиционных ценностей.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что антироссийская пропаганда заменила представителям европейских политических кругов "базовые курсы начального образования, по географии в том числе".

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