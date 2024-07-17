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СК обнародовал сумму взяток Кибовского

16:02
  • среда
  • 17 июля 2024

Речь идет о кругленькой сумме

Следственный комитет прокомментировал задержание Александра Кибовского. По данным следствия, за взятки бывший министр Правительства города Москвы, возглавлявший департамент культуры способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов.

При этом, сообщается, он действовал не один, у него есть соучастники, а сам он был членом организованной группы. По предварительным данным, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей, отмечается в телеграм-канале ведомства.

Интересно, что Кибовский за неделю до задержания поделил с женой имущество через суд, сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на картотеку столичных судов общей юрисдикции.

Напомним, что Александру Кибовскому предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

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