16 июля было последним денм для обновления данных в военкоматах

Время для военнообязанных украинцев на то, чтобы обновить свои данные в ТЦК, истекло. Накануне, когда это ещё было сделать можно, по всей стране в военкоматы выстроились километровые очереди. Оно и понятно - для тех, кто не успел, с сегодняшнего дня правила серьёзно ужесточаются. Теперь на Украине действует принцип: служи - или плати.

"Будут выписываться штрафы - от 17 до 25,5 тысяч гривен. Будут присылаться повестки "Укрпочтой". Причем, для того, чтобы она считалась полученной, не нужно ставить подпись. Об увеличении блокпостов и т.д. - такой информации у нас пока нет", - сообщил Дмитрий Лазуткин, спикер Министерства обороны Украины.

Таким образом, если даже призывник физически не проживает по адресу регистрации или же не успел обновить данные, то повестка всё равно будет считаться полученной. Далее ТЦК имеет полное право объявлять человека в розыск, если военнообязанный не явится к ним по призыву. Тех, кто данные обновил, а вот на военкомиссию уже не явился, обещают на улице не отлавливать. Но, судя по роликам в сети, ТЦК то ли не в курсе этого, то ли не собирается закон исполнять.

Украинцы массово снимают видео под звуковую дорожку с голосом Зеленского - про свои непростые условия жизни. Киев подобные ролики уже окрестил "информкампанией Кремля".

О том, что подобная насильственная мобилизация нарушает все права человека, открытым текстом говорят и политики из соседних с Украиной государств. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил: Будапешт в курсе, что Киев специально удерживает на границе всех мужчин призывного возраста, которые пытаются сбежать в соседние страны. Остальная Европа, как обычно, продолжает упрямо закрывать глаза на всё, что творит Украина. Всем несогласным с действиями киевского режима Брюссель готов угрожать санкциями.

"После начала нашей мирной миссии сразу повыскакивали все провоенные политики Европы. Они угрожали нам бойкотом, угрожали отказом от переговоров друг с другом, угрожали игнорированием. Но знаете, нападки подобного рода никак не разубедят нас продолжать мирную миссию. Они напротив побуждают нас прикладывать ещё больше усилий для содействия мирному урегулированию конфликта", - заявил Петер Сийярто.

Альтернативное предложение звучит из Польши - никакого мира. Президент Дуда заявил: страны-члены НАТО должны сделать всё, чтобы не допустить победы России. А потому альянсу нужно начинать готовиться к войне.

Впрочем, не все страны НАТО согласны с Варшавой. Германия, к примеру, рассматривает вариант уже со следующего года вдвое сократить военную помощь Украине - с 8 до 4 миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Reuters, чьи сотрудники ознакомились с проектом бюджета ФРГ.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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