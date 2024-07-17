Минобороны предложило учредить справку об участии в СВО

Это должно упростить получение льгот

Справка об участии граждан России в специальной военной операции упростит получение мер поддержки и льгот. Учредить такой документ для участников СВО предложило Минобороны.

Опубликованное на федеральном портале проектов нормативных правовых актов постановление правительства предлагает нормативно закрепить подтверждение факта участия граждан в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В пояснительной записке к проекту отмечено, что предметом правового регулирования являются отношения, возникающие при реализации мер правовой и социальной защиты. Благодаря нововведению значительно ускорится процесс предоставления поддержки участникам СВО и членам их семей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram