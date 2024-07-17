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Минобороны предложило учредить справку об участии в СВО

16:14
  • среда
  • 17 июля 2024

Это должно упростить получение льгот

Справка об участии граждан России в специальной военной операции упростит получение мер поддержки и льгот. Учредить такой документ для участников СВО предложило Минобороны.

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Опубликованное на федеральном портале проектов нормативных правовых актов постановление правительства предлагает нормативно закрепить подтверждение факта участия граждан в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В пояснительной записке к проекту отмечено, что предметом правового регулирования являются отношения, возникающие при реализации мер правовой и социальной защиты. Благодаря нововведению значительно ускорится процесс предоставления поддержки участникам СВО и членам их семей.

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