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Свыше 700 объектов энергетики уничтожено в Харьковской области

16:52
  • среда
  • 17 июля 2024

В некоторых районах нет электричества по восемь часов

Ударами ВС России в Харьковской области уничтожено и повреждено более 700 энергетических объектов. Как сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов, также повреждено более восьми тысяч километров электросетей.

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По данным подконтрольных Киеву властей, в Харьковской области действуют графики отключения света. В некоторых районах электричества нет по восемь и более часов. Власти обещают "по максимуму" восстановить разрушенные объекты.

В Кремле ранее заявили о создании зоны безопасности в Харьковской области. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, операция российских войск будет продолжена до ее успешного завершения.

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