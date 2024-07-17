Свыше 700 объектов энергетики уничтожено в Харьковской области

В некоторых районах нет электричества по восемь часов

Ударами ВС России в Харьковской области уничтожено и повреждено более 700 энергетических объектов. Как сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов, также повреждено более восьми тысяч километров электросетей.

По данным подконтрольных Киеву властей, в Харьковской области действуют графики отключения света. В некоторых районах электричества нет по восемь и более часов. Власти обещают "по максимуму" восстановить разрушенные объекты.

В Кремле ранее заявили о создании зоны безопасности в Харьковской области. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, операция российских войск будет продолжена до ее успешного завершения.

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