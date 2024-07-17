Четыре человека погибли в столкновении "Ласточки" с автомобилем в Ленобласти

Среди жертв - двое детей

Жертвами столкновения электропоезда "Ласточка" и легкового автомобиля в Ленобласти стали четыре человека. В числе погибших – двое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как передает ТАСС, инцидент произошел в 14:40 мск Лужском районе, на перегоне Строганово - Мшинская. По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, пострадавших среди пассажиров и бригады поезда нет.

В ОЖД уточнили, что водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом - при запрещающем сигнале светофора и исправно действующей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, избежать столкновения не удалось.

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