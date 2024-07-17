ПВО пресекла атаку беспилотника ВСУ в Белгородской области

Это вторая попытка украинских войск за последние 3 часа

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории пресекли средства противовоздушной обороны. Украинский дрон сбит над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, цель была обнаружена около 16.00 мск. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен.

Это уже вторая попытка ВСУ атаковать российский регион за последние три часа. В Минобороны сообщали ранее, что силы ПВО засекли украинский БпЛА самолетного типа около 13.35 мск. Дрон ВСУ был уничтожен.

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