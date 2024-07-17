Собянин: В этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Коммунарка стала большим и современным районом столицы

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о развитии района Коммунарка. Как отмечается, там будет введено еще около 20 школ и детсадов.

"В этом году мы введем девять образовательных учреждений, три уже построены. И через два года еще около 20 сразу появится в этом районе. Так что мы закроем эту проблему, и дети будут учиться в нормальных условиях, максимально близко к дому. Ну и здесь, с вводом этой школы, я думаю, уже будет значительно лучше ситуация", — рассказал Собянин.

В среду Собянин объявил о предстоящем открытии новой школы на 1200 мест в районе Коммунарка. Она примет учеников уже 1 сентября. Центральная часть нового здания – большой светлый атриум, там будут проходить различные школьные мероприятия.

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