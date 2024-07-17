Лавров назвал причины взрыва насилия на Ближнем Востоке

Это, в частности, "эффективная" политика США в регионе

Председатель Совета Безопасности ООН, глава МИД России Сергей Лавров назвал причины беспрецедентного взрыва насилия на Ближнем Востоке. Как указал дипломат, выступая на заседании Совбеза, нынешняя ситуация во многом стала следствием политики США в регионе.

По словам Лаврова, обстановку обострила та самая дипломатия, об "эффективности" которой вот уже почти 10 месяцев рассказывают американские представители. При этом они требуют свернуть работу на площадке Совета Безопасности ООН.

Глава МИД России напомнил, что с таким призывом выступал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Вдобавок американские представители блокируют призывы к сторонам конфликта о немедленном и повсеместном прекращении огня, раз за разом применяя право вето, приводит слова Лаврова ТАСС.

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