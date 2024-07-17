Охрана ООН предотвратила попытку активистов сорвать выступление Лаврова

Российский министр речи не прервал

Трое активистов пытались прервать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН. На заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку они пытались помешать российскому дипломату выкриками с места.

Как передает ТАСС, до министра выступал постпред Израиля Гилад Эрдан, которого демонстранты выслушали молча. Но как только слово взял глава МИД России, активисты встали со своих мест на галерке зала Совбеза и стали выкрикивать требование об "освобождении заложников".

Лавров отреагировал на выходку в своей обычной манере: он попросил крикунов почетче формулировать свои требования, так как в президиуме их плохо слышно. Тем временем охрана ООН также среагировала и вывела нарушителей из зала. По некоторым данным, активисты могли пройти в зал по гостевым пропускам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram