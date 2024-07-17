Пожару в центре Москвы присвоен повышенный ранг сложности

Горит здание у метро "Улица 1905 года"
Здание Центра цифровизации образования загорелось в центре Москвы. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в оперативных службах.
С крыши здания на Пресненском Валу валит густой черный дым. В администрации Центра заверили пожарных, что провели эвакуацию, внутри никого нет.
На место происшествия прибыли экстренные службы и наряды ГАИ. Сведений о пострадавших пока не поступало, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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