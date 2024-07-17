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Пожару в центре Москвы присвоен повышенный ранг сложности

19:13
  • среда
  • 17 июля 2024

Горит здание у метро "Улица 1905 года"

Здание Центра цифровизации образования загорелось в центре Москвы. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в оперативных службах.

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С крыши здания на Пресненском Валу валит густой черный дым. В администрации Центра заверили пожарных, что провели эвакуацию, внутри никого нет.

На место происшествия прибыли экстренные службы и наряды ГАИ. Сведений о пострадавших пока не поступало, передает ТАСС.

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