Это США устраняли иранских государственных деятелей

Версия о причастности Ирана к покушению на экс-президента США Дональда Трампа – бездарное вранье. Сколько можно врать? – задалась вопросом в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что это как раз США регулярно устраняли зарубежных государственных, политических и общественных деятелей. Причем не только иранских.

Американские СМИ накануне сообщили следующее: секретная служба США, якобы, еще в июне узнала, что Иран готовит покушение на Трампа. И сразу же охрану экс-президента усилили беспилотниками, противоштурмовой и контрснайперской группами, собаками-роботами. Захарова предположила, что собаки-роботы, судя по всему, породы пудель. Иранские представители уже заявили, что считают обвинения безосновательными и предвзятыми.

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