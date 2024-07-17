Медведев под звуки выстрелов вручил награды солдатам ВС России

Зампред Совбеза посетил полигон под Воронежем

Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России провел в Воронежской области заместитель председателя Совбеза России. Дмитрий Медведев посетил один из воинских полигонов.

На кадрах видеоотчета о поездке, который Медведев опубликовал во "ВКонтакте", зампред Совбеза вручает награды российским солдатам. Церемония проходит под звуки выстрелов.

Ранее сообщалось, что глава российского Генштаба прибыл в зону СВО. Валерий Герасимов в штабе группировки войск "Восток" заслушал доклады подчиненных. Он поздравил российских военных с достигнутыми успехами и поставил перед ними новые задачи.

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