Этот план имеет форму ультиматума

Курс, избранный Западом – любой ценой продавить так называемый план Владимира Зеленского. Притом, что этот план имеет ярко выраженную форму ультиматума, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр провел пресс-конференцию по итогам заседаний Совета Безопасности ООН. Лавров провел их в качестве председателя.

"План достижения мира" из десяти пунктов Зеленский озвучил в середине ноября 2022 года, обращаясь к участникам саммита G20. В списке требований - обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Украины. Также ожидалось освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности и вывод российских войск, напоминает РИА Новости.

В Москве неоднократно отмечали, что планы киевского руководства не учитывают сегодняшних реалий – таких, как вхождение в состав России новых регионов. И потому они не могут претендовать на то, чтобы быть мирными.

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