ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров: Запад решил любой ценой продавить план Зеленского

20:49
  • среда
  • 17 июля 2024

Этот план имеет форму ультиматума

Курс, избранный Западом – любой ценой продавить так называемый план Владимира Зеленского. Притом, что этот план имеет ярко выраженную форму ультиматума, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Охрана ООН предотвратила попытку активистов сорвать выступление Лаврова
Лавров назвал причины взрыва насилия на Ближнем Востоке

Российский министр провел пресс-конференцию по итогам заседаний Совета Безопасности ООН. Лавров провел их в качестве председателя.

"План достижения мира" из десяти пунктов Зеленский озвучил в середине ноября 2022 года, обращаясь к участникам саммита G20. В списке требований - обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Украины. Также ожидалось освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности и вывод российских войск, напоминает РИА Новости.

В Москве неоднократно отмечали, что планы киевского руководства не учитывают сегодняшних реалий – таких, как вхождение в состав России новых регионов. И потому они не могут претендовать на то, чтобы быть мирными.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский и Роб Бауэр
Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский и Роб Бауэр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.