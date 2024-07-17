Москва и Вашингтон вели неафишируемые контакты по Украине

В них участвовали политологи

Контакты так называемого "второго трека" по ситуации на Украине вели Москва и Вашингтон. Переговоры, в которых участвовали политологи, не афишировались, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр пояснил, что встречались политологи, которые знают друг друга и понимают политику своих правительств. Лавров рассказал, что в ходе этих контактов российские эксперты задали американским визави вопрос, поддержат ли США включение в будущие договоренности отмену Киевом законов, которые запретили русский язык на Украине?

Представители США ответили, что не вмешиваются во внутренние дела Украины. Киев сам будет решать эти вопросы, привел Лавров ответ американцев на пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк на Совет Безопасности ООН, передает ТАСС.

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