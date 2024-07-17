Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Ожидается сильный дождь и ветер

Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. На Москву надвигается сильный дождь с ветром. Гроза и усиление порывов ветра до 17 м/с прогнозируется в четверг и пятницу, предупреждает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Наиболее интенсивными осадки будут в ночь на 18 июля, и после 15:00 четверга. В разных районах города за двое суток может выпасть от 10 до 70 мм осадков. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, приняты все меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

Москвичей призывают быть предельно внимательными. В непогоду не следует укрываться под деревьями, парковать вблизи них машины. Автомобилистам напоминаю о необходимости строго соблюдать скоростной режим.

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