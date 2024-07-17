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Суд арестовал Александра Кибовского

22:25
  • среда
  • 17 июля 2024

До 16 сентября

В Москве суд в среду принял решение об аресте бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 сентября", - огласила решение судья Ирина Зорина.

Ранее 17 июля в Следственном комитете сообщили, что Кибовскому предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток, а также одном эпизоде покушения на мошенничество.

Напомним, в правительстве столицы Александр Кибовский работал с ноября 2010 года. С 2015 года по сентябрь 2023 года он возглавлял департамент культуры города.

В среду днем стало известно, что дело Кибовского поступило в суд. Следствие просило об его аресте.

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