Глава МИД Венгрии рассказал об украинских санкциях против "Лукойла"
Украина заблокировала транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Об этом в среду, 17 июля, пишет агентство Bloomberg, приводя заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в кулуарах заседания СБ ООН в Нью-Йорке.
Сийярто после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что Украина в прошлом месяце ужесточила санкции против "Лукойла", чем фактически запретила использовать свою территорию в качестве транзита.
По словам политика, венгерская энергетическая компания Mol и "Лукойл" сейчас ищут решение, которое позволит возобновить поставки.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram