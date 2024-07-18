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Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

01:00
  • четверг
  • 18 июля 2024

Лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество в энергетической и других сферах

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем и председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом в среду, 17 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с наследным принцем политическое, торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, в том числе координацию в рамках ОПЕК+.

Лидеры стран также высоко оценили уровень дружественных отношений двух государств, основывающихся на принципах взаимного уважения и учёта интересов друг друга.

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