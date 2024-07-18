В Госдуме предложили ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей

Депутат ГД Султан Хамзаев призвал ввести "как минимум" административное наказание

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев считает необходимым ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Об этом в четверг, 18 июля, он сообщил РИА Новости.

По мнению депутата, за дискредитацию семейных отношений необходимо применять "как минимум" административное наказание, тем более в обозначенный президентом Год семьи.

Хамзаев также считает, что понятие "дискредитация традиционных семейных ценностей" должно быть введено в законодательный обиход.

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