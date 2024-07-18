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В Госдуме предложили ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей

03:49
  • четверг
  • 18 июля 2024

Депутат ГД Султан Хамзаев призвал ввести "как минимум" административное наказание

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев считает необходимым ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Об этом в четверг, 18 июля, он сообщил РИА Новости.

По мнению депутата, за дискредитацию семейных отношений необходимо применять "как минимум" административное наказание, тем более в обозначенный президентом Год семьи.

Хамзаев также считает, что понятие "дискредитация традиционных семейных ценностей" должно быть введено в законодательный обиход.

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