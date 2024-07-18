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Reuters: Лидер демократов в сенате США лично призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

06:50
  • четверг
  • 18 июля 2024

Чак Шумер утверждает, что "так будет лучше для страны"

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер лично призвал Байдена покинуть президентскую гонку. Об этом в четверг, 18 июля, сообщило агентство Reuters.

По данным агентства Чак Шумер на встрече с президентом США в субботу попросил его прекратить свою кампанию по переизбранию, отметив, что "так было бы лучше для страны и демократической партии".

Как отмечает ABC News, аналогичное мнение Байдену выразил лидер меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис.

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