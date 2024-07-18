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Десять безэкипажных катеров уничтожены за ночь у берегов Крыма

08:35
  • четверг
  • 18 июля 2024

Российские военные справились с попыткой атаки неприятеля

Украинские военные вновь предприняли серию попыток совершить террористические атаки на территории России. Об этом в четверг, 18 июля, рассказали в российском Министерстве обороны.

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Как уточняется в Telegram-канале ведомства, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 33 беспилотных летательных аппарата над Республикой Крым и два — над Брянской областью.

Ранее эксперты американского издания Military Watch Magazine назвали российский истребитель Су-30СМ грозой украинских безэкипажных катеров. Самолет, используемый российской армией в зоне спецоперации, обладает высокой выносливостью и исключительной маневренностью.

Для защиты от летающих беспилотников в России создана система безопасности "Пятница" для важных масштабных объектов. Один из разработчиков системы рассказал, что "это программное решение, объединяющее все в единый центр".

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