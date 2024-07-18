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Кибовский решил отправиться в зону спецоперации

08:18
  • четверг
  • 18 июля 2024

Экс-чиновник арестован по обвинению в коррупции

Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что собирается отправиться в зону специальной военной операции. Это признание прозвучало вечером среды, 17 июля, когда суд выбирал экс-чиновнику меру пресечения.
Суд арестовал Александра Кибовского

Свое намерение Кибовский озвучил еще до того, как суд огласил решение по ходатайству следствия — отправить обвиняемого в получении взяток на 100 миллионов рублей в следственный изолятор до 16 сентября.

Кибовский заверил, что "с самого начала решил, что пойду на СВО, для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить", сообщает РБК.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что практика помилования за участие в специальной военной операции на Украине не содержит исключений в отношении осужденных по резонансным преступлениям. При этом законодательство предусматривает исключения по иным основаниям.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что женщины-заключенные лишь в единичных случаях просили заменить им наказание на службу в зоне спецоперации — удовлетворить заявления не смогли из-за возраста и статей, по которым были осуждены просительницы.

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Александр Кибовский
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