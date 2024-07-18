"Больше никакой халявы": как изменится жизнь союзников после победы Трампа

Заговорил кандидат в вице-президенты

Если в президентской гонке одержит победу республиканец Дональд Трамп, то жизнь союзников Америки сильно изменится. В частности, США не будут вступать в вооруженные конфликты без надобности и не намерены платить за союзников, не желающих тратиться в сфере безопасности. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс.

"Если мы ударим, мы ударим жестко... Больше никакой халявы тем, кто предал щедрость американских налогоплательщиков", - приводит слова Вэнса РИА Новости.

Отметим, что. согласно многочисленным опросам. шансы на победу в выборах у Дональда Трампа значительно выше, чем у действующего президента Джо Байдена. В частности, в теледебатах, состоявшихся между республиканцем и демократом в конце июня, первый был увереннее, считает большинство пользователей Сети. По их мнению, Байден выглядел запинающимся, теряющим нить разговора. А еще от внимания зрителей не скрылось, как после теледебатов жена помогала нынешнему президенту спуститься с лестницы, держа его за руку.

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