ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Больше никакой халявы": как изменится жизнь союзников после победы Трампа

08:09
  • четверг
  • 18 июля 2024

Заговорил кандидат в вице-президенты

Если в президентской гонке одержит победу республиканец Дональд Трамп, то жизнь союзников Америки сильно изменится. В частности, США не будут вступать в вооруженные конфликты без надобности и не намерены платить за союзников, не желающих тратиться в сфере безопасности. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс.

"Если мы ударим, мы ударим жестко... Больше никакой халявы тем, кто предал щедрость американских налогоплательщиков", - приводит слова Вэнса РИА Новости.

Отметим, что. согласно многочисленным опросам. шансы на победу в выборах у Дональда Трампа значительно выше, чем у действующего президента Джо Байдена. В частности, в теледебатах, состоявшихся между республиканцем и демократом в конце июня, первый был увереннее, считает большинство пользователей Сети. По их мнению, Байден выглядел запинающимся, теряющим нить разговора. А еще от внимания зрителей не скрылось, как после теледебатов жена помогала нынешнему президенту спуститься с лестницы, держа его за руку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.