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ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде

08:09
  • четверг
  • 18 июля 2024

Он принимал тренировочные британские самолеты

Российская армия нанесла удар в районе военного аэродрома Миргорода Полтавской области Украины.

Ранее этот аэродром уже бомбили, однако после прошлых ударов он опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В результате очередного удара ВС России местные жители зафиксировали большое зарево и "сильную взрывную волну", отметил подпольщик.

Второй удар был нанесен в направлении вагоностроительного завода в другой части города, где производился "ремонт тяжелой гусеничной техники".

"После прилета туда поехало множество скорых", - подчеркнул Лебедев.

Ранее стало известно об ударе ВС России по личному составу украинской армии и складу боеприпасов в Харькове.

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