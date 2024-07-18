Политолог Блохин: "Покушение на Трампа могло быть ответом "вашингтонского болота" на желание его осушить"

Популярность кандидата в президенты резко выросла

Рост популярности Дональда Трампа после совершенного на него покушения может усмирить тех, кто выступает за накачивание Украины оружием и деньгами. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его словам, многие политики осознали возросшую вероятность избрания Трампа президентом.

О популярности Трампа с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем безопасности РАН.

— В своих последних комментариях вы указываете на то, что попытка ликвидировать Трампа сделала его в глазах американского электората мучеником и жертвой политической системы США. Можно сказать, что Овальный кабинет ему уже гарантирован?

— Это событие выводит его на совершенно другой уровень. Если до этого покушения Трамп отличался от Байдена своей харизмой, своей популярностью, он живее выглядел, то понятно, что это покушение – это событие на самом деле исторического масштаба. Не так часто на американских президентов покушаются. И очевидно, что когда Трамп бросил вызов вашингтонскому болоту, обещал его осушить, то теперь многие как раз стали рассматривать это, как ответ этого вашингтонского болота. А вот этот одиночка-психопат, конечно, это лишь инструмент в руках этого глубинного государства. Конечно, теорий множество. Либо просто одиночка-психопат, либо одиночка-психопат по как раз запросу этого глубинного государства. Но в итоге, конечно, с Трампом пытались разобраться. Потому что сегодня многие, не только в США, но и в Европе, еще много где, считают, что это будущий президент США.

— Будущий президент США сейчас высказывается так громко, что люди ловят буквально каждое его слово. Хотя иногда логика там, мне кажется, нарушена. Но вот из последнего. Трамп сказал, что он категорически против санкций. При этом Европе нужно напрячься и стоит покупать больше американских товаров. А вот для Китая пошлины нужно установить на уровне 60-100%. Санкционная война будет продолжаться. Против каких санкций в таком случае выступает Трамп?

— Я думаю, против отчасти антироссийских санкций. Потому что мы знаем, что Трамп — сторонник нормализации российско-американских отношений, потому что он считает, что возможности США в мире ограничены, поэтому нужно договариваться с Россией. А главным противником для США является Китай. И команда Трампа, бывшая команда Трампа, тот же Стив Беннон сравнивал Китай с Германией в 30-х годах. И если США не остановят растущий Китай, не остановят вот эти Huawei, ZTE, главные китайские компании, тогда все. Про американское господство в мире можно забыть. Поэтому нужно заниматься Китаем, вот главная задача Соединенных Штатов.

— При этом Линь Цзянь, официальный представитель китайского МИДа, в среду заявляет, что Пекин приостановил консультации по контролю над вооружениями с Вашингтоном. То есть и в области безопасности здесь полный раздрай. Ну конечно, американцы поддерживают Тайвань, хотя Трамп и говорит, что вообще-то производство на Тайване это неправильно, все должно быть здесь, внутри США, мы должны все здесь производить. Но Тайвань будет таким вот куском мяса, которое будут размахивать под носом у китайского тигра. То есть противостояние здесь и в области безопасности, и в области экономической войны все равно будет продолжаться. Никуда не денешься.

— Будет усиливаться, и вообще 21 век пройдет под символом как раз вот этой американо-китайской конфронтации. Как вот 20 век был, который характеризовался советско-американской конфронтацией. И очевидно, что Тайвань играет такую же роль, какую играет Украина в американской стратегии по подрыву российской государственности. Они также создают очаги напряжения у границ Китая, создают блоковую систему. Потому что к 2030 году, по прогнозам корпорации RAND, Китай по ключевым показателям государственной мощи сравняется с Соединенными Штатами. А к 2050 году китайская экономика будет в два раза превосходить американскую. Это прогноз консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers. Представьте, одна экономика Китая будет сравнима с двумя американскими. И Америка будет в рейтинге великих держав по экономической мощи на третьем месте.

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