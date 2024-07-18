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Макрон с крысами и Трамп — Ван Гог: мемы вытеснили реальные новости

09:02
  • четверг
  • 18 июля 2024

В действительности всё не так, как на самом деле

Остановись мгновенье, ты прекрасно! Информационная поляна каждый день приносит свежий урожай новостей, одна другой интереснее. А в параллельном мире над мемами и фейками трудятся целые фабрики креативных личностей. Свежая новость: мэр Парижа Анн Идальго испоkнила обещание и нырнула в загаженную Сену.

"Никакого привкуса грязи, довольно прозрачно, даже несмотря на то, что накануне стояла плохая погода", - порадовалось Идальго.

Пресса ликует! Не так давно в Сену выплеснулось 20 миллионов кубометров нечистот, а на носу Олимпиада! Заплыв на открытой воде. Мусорная пресса сравнивает эти состязания с кроллем в унитазе. В реку для пробы уже запускали французского министра спорта. Ничего, выжила. Интернет даёт прогноз, какими будут последствия.

Здесь и перевод не нужен. К чему слова, когда публика любит весёлые картинки? После того, как Дональд Трамп получил пулю в ухо, мемы просто вытеснили реальные новости из информационного пространства.

Вот компьютерная графика, как Трампа пуля не взяла. А вот образ для широкой публики: это ж Терминатор, которому любой огнестрел побоку.

На таком событии и денег срубить только ленивый не захочет. За 299 долларов в продажу уже выбросили кроссовки для настоящих борцов – трампоходы. С профильной символикой. А вот самоходный дед, который уже еле ноги волочит, чуть не остался без внимания. А как четыре года публику развлекает! Но старикам везде почёт. И если Трамп - Терминатор, до полуживой Джо - просто Супермен! С вафельным рожком наперевес. В прессе обсуждают, дотянут ли эти мощи до выборов? Но даже байденовский электорат уже на ходу переодевается. А что делать, если у старика в действительности всё не так, как на самом деле?

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