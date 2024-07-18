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Байден заявил, что устал от Маска и его богатых друзей

09:11
  • четверг
  • 18 июля 2024

Бизнесмен поддерживает его оппонента

Президент США Джо Байден раскритиковал американского бизнесмена Илона Маска.
Маск обвинил Секретную службу США в покушении на Трампа

В своей социальной сети X он написал, что устал от его попыток купить президентские выборы.

"Мне надоело, что Илон Маск и его богатые приятели пытаются купить эти выборы", - написал Байден.

К опубликованному посту американский президент прикрепил ссылку на сайт для пожертвований демократам.

Ранее стало известно, что именно Маск убедил Трампа выбрать себе в вице-президенты сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса. Также Bloomberg и WSJ писали, что бизнесмен решил спонсировать президентскую кампанию Трампа.

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