У Дряхлого Джо новые проблемы: Байден заразился ковидом

Президент уйдет на самоизоляцию

Новые неприятности возникли у президента США. Джо Байден заразился коронавирусом. Как сообщили в Белом доме, тест на COVID дал положительный результат.

По словам лечащего врача, глава государства вакцинирован, у него лёгкие симптомы: насморк, кашель и общее недомогание. О том, что Байден действительно чувствует себя плохо, свидетельствуют кадры, на которых он с трудом поднимается на борт вертолёта. Президент будет находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр, откуда продолжит руководить страной.

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