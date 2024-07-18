ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У Дряхлого Джо новые проблемы: Байден заразился ковидом

08:41
  • четверг
  • 18 июля 2024

Президент уйдет на самоизоляцию

Новые неприятности возникли у президента США. Джо Байден заразился коронавирусом. Как сообщили в Белом доме, тест на COVID дал положительный результат.

По словам лечащего врача, глава государства вакцинирован, у него лёгкие симптомы: насморк, кашель и общее недомогание. О том, что Байден действительно чувствует себя плохо, свидетельствуют кадры, на которых он с трудом поднимается на борт вертолёта. Президент будет находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр, откуда продолжит руководить страной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.