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Герои СВО: лейтенант Кузнецов точным выстрелом уничтожил пулеметный расчет

08:44
  • четверг
  • 18 июля 2024

Бойцы проявляют мужество и отвагу

Лейтенант Мгер Кочарян, грамотно управляя миномётным подразделением, уничтожил хорошо замаскированный опорник ВСУ, который находился в пяти километрах от линии соприкосновения.  Это помогло нашим войскам развить наступление и закрепиться на новых рубежах.

Младший лейтенант Павел Кузнецов после ранения командира, взял управление ротой на себя. Точным выстрелом из гранатомета он ликвидировал пулеметный расчёт радикалов и вместе с сослуживцами отбил контратаку превосходящих сил противника.

 

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