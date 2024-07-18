Герои СВО: лейтенант Кузнецов точным выстрелом уничтожил пулеметный расчет

Бойцы проявляют мужество и отвагу

Лейтенант Мгер Кочарян, грамотно управляя миномётным подразделением, уничтожил хорошо замаскированный опорник ВСУ, который находился в пяти километрах от линии соприкосновения. Это помогло нашим войскам развить наступление и закрепиться на новых рубежах.

Младший лейтенант Павел Кузнецов после ранения командира, взял управление ротой на себя. Точным выстрелом из гранатомета он ликвидировал пулеметный расчёт радикалов и вместе с сослуживцами отбил контратаку превосходящих сил противника.

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