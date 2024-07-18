Километры песчаных пляжей: Ким Чен Ын посетил новый курорт в КНДР

Его откроют к маю следующего года
Современный пляжный курорт скоро появится в КНДР. О необходимости развития туризма заявил северокорейский лидер.
Ким Чен Ын посетил комплекс, который возводится под городом Вонсан на восточном побережье страны. Глава государства ознакомился с ходом строительства и провел выездное совещание. Километры песчаных пляжей, десятки гостиниц и спортивных объектов планируют открыть к маю следующего года.
Изменят ли при этом строгие ограничения для въезда в Северную Корею иностранных туристов, пока неизвестно.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram