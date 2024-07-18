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Коварный план Зеленского раскусили: хочет подставить Москву

09:04
  • четверг
  • 18 июля 2024

Мнением поделился эксперт

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет получить от руководства России отказ от участия в переговорах, чтобы потом обвинить Москву в их срыве. К такому выводу пришел глава Института прогнозирований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи.

По его мнению, Владимир Зеленский своим приглашением как бы дал понять, что идет навстречу России, при этом не отказываясь от своих условий, тем самым вынуждая Москву к отказу. "Речь идет о том, чтобы привлечь Россию к ответственности, поскольку в случае отказа от переговоров неконструктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева", - объяснил эксперт французской газете le Parisien.

Напомним, что на днях президент Украины в ходе пресс-конференции объявил о том, что представители России тоже должны участвовать на второй встрече по урегулированию конфликта на Украине. В ответ на это предложение глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам, но с учетом законных интересов России.

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