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Телеведущий Владимир Познер попал в больницу: у него нашли рак

08:45
  • четверг
  • 18 июля 2024

90-летний журналист наблюдается онкологом

Владимир Познер был госпитализирован еще в прошлом месяце, но об этом стало известно лишь сейчас. Знаменитому тележурналисту диагностировали злокачественную эпителиому кожи.

Сообщается, что 90-летний Владимир Познер сам обратился за помощью к медикам. Прославленный ведущий неважно себя чувствовал. Врачи положили его в больницу и обнаружили онкологию. Познер прошел курс химиотерапии, отмечает телеграм-канал Mash. Не менее суток он провел под капельницами. Сейчас Владимир Владимирович находится под пристальным вниманием онколога.

Напомним, что знаменитый телеведущий за свою долгую жизнь не раз сталкивался с раком. Так, впервые у него диагностировали онкологию еще во время жизни в Америке. Тогда речь шла о раке простаты. Познеру было 59 лет. в то время его успешно прооперировали. Затем в 80 лет ведущего настиг рак кишечника.

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