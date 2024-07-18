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ФСБ предотвратила теракт в Донецке

09:01
  • четверг
  • 18 июля 2024

Его готовили украинские националисты

В Донецке российские спецслужбы предотвратили теракт, подготовленный украинским националистическим формированием. Об этом в четверг, 18 июля, рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности.
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Задержанная с поличным гражданка России должна была по заданию кураторов поджечь здание Петровского районного суда Донецка. После совершения теракта она собиралась сбежать на Украину.

Чтобы реализовать преступный умысел, завербованная россиянка запаслась горючими веществами, однако ее вовремя разоблачили. Возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы вели оперативную игру с украинцами, которые пытались организовать угон стратегического бомбардировщика — носителя ядерного оружия Ту-22М3. Летчику ВКС России и сулили три миллиона с итальянским гражданством, и угрожали расправой над его близкими. Планы киевского режима были сорваны.

Тем временем в Омске задержали двух уроженцев Центральноафриканской Республики, которые собирали деньги для террористов и собирались вступить в ряды запрещенной в России террористической организации.

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