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Вэнс согласился баллотироваться в вице-президенты США

09:22
  • четверг
  • 18 июля 2024

Он принял предложение Дональда Трампа

Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс официально объявил, что принимает предложение Дональда Трампа стать кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов.
Европу напугало выдвижение кандидатуры Вэнса вице-президентом при Трампе

Выступая на национальном съезде Республиканской партии, Вэнс заявил, что польщен и благодарен. Он пообещал, что в случае победы кандидата республиканцев Трампа будет поддерживать "свободу слова и открытый обмен идеями", сообщает ТАСС.

Источники утверждают, что решение по выбору напарника Дональда Трампа по президентской гонке было принято за день до истечения крайнего срока. Помог сделать выбор кандидату от Республиканской партии американский предприниматель, владелец компании Tesla и социальной сети X Илон Маск.

Выдвижение сенатора-республиканца Вэнса укрепило страхи Европы в отношении второго президентского срока Дональда Трампа. Победа республиканца может означать для Европы ослабление сотрудничества с США в сфере безопасности, а также прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

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Джеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс
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