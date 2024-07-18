Будапешт обещает обеим сторонам конфликта равные условия

Венгрия готова предоставить любое место на своей территории для переговоров России и Украины для мирного урегулирования кризиса. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По словам Сийярто, еще "через два дня после начала войны" он связался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, заверив, что Венгрия готова содействовать переговорам.

Венгерский министр заявил, что "если мы нужны, мы в вашем распоряжении", подчеркнув, что в случае принятия Москвой и Киевом предложения Будапешта обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы, сообщает РИА Новости.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер допустил, что при определенных условиях Россия может пересмотреть свою позицию об утрате легитимности Владимиром Зеленским в качестве президента Украины, а киевский режим в ответ может пересмотреть свое решение запретить мирные переговоры.

Однако глава Европейского совета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что переговоры о мире на Украине не могут идти без Украины. Мишель также напомнил, что ротационное председательство в Совете ЕС не дает Венгрии полномочий представлять Евросоюз на международной арене.

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