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Мэр Москвы рассказал о выдающихся учениках столичных школ искусств

10:12
  • четверг
  • 18 июля 2024

Около 100 тыс. детей обучаются в школах искусств Москвы

Больше 2 с половиной тысяч заявок подали на грант мэра Москвы в сфере культуры и искусства в этом году. Об этом сегодня рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

Ученики творческих школ и колледжей прошли строгий отбор жюри, в которое вошли известные деятели искусства. Соревновались в 34 номинациях. Среди них музыкальные направления, живопись, хореография и театральное искусство. Конкурс проходил в три этапа. В заключительном туре участники выступали и организовывали выставки на известных городских площадках.

Также Собянин напомнил, что грантовый фонд увеличили в четыре раза. Он составил более 12 миллионов рублей. И подчеркнул: творческие конкурсы являются важнейшей частью обучения в школах искусств. Дух соревнования стимулирует оттачивать мастерство. А успешное выступление - открывает многие двери.

 

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