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Банки начали повышать ставки на льготную ипотеку для некоторых россиян

09:37
  • четверг
  • 18 июля 2024

До их рыночного значения

Россияне, взявшие больше одной льготной ипотеки, могут столкнуться с повышением ставки по последнему полученному кредиту.
Минфин утвердил новые условия получения семейной ипотеки

Банк вправе поднять ставку на "лишнюю" льготную ипотеку до рыночного значения в рамках условий и ограничений действующих ипотечных программ с государственной поддержкой, сообщило издание РБК со ссылкой на представителей отрасли.

Как отметили представители банков, такие случаи не массовые, кредитные организации работают с каждым случаем индивидуально. О рисках потребителей предупреждают заранее.

"Мы предупреждаем всех клиентов, которые выходят на сделку с господдержкой, о том, что для второй льготной ипотеки ставка будет повышена. Кроме того, такой пункт включен в наши ипотечные договоры", - сообщил представитель ВТБ.

Банки напомнили, что в России с декабря 2023 года действует правило "одна льготная ипотека в одни руки" на все программы с государственной поддержкой. Исключение существует лишь для семейной ипотеки – ее можно оформить еще раз, если рождается еще один ребенок или если предыдущая ипотека погашена перед подачей заявки на новую.

Ранее Минфин обнародовал новые условия семейной ипотеки, которые будут действовать вплоть до 2030 года. С подробностями можно ознакомиться тут.

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