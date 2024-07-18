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Жена Познера опровергла сообщения о его госпитализации

09:57
  • четверг
  • 18 июля 2024

Источники утверждали, что у ведущего нашли злокачественное образование кожи

Сообщения о том, что журналист и телеведущий Владимир Познер госпитализирован, не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 18 июля, рассказала его жена Надежда Соловьева.
Телеведущий Владимир Познер попал в больницу: у него нашли рак

Супруга Познера прокомментировала публикации в ряде Telegram-каналов о том, что журналист попал в больницу со злокачественной эпителиомой кожи. Авторы этих сообщений утверждали, что Познер обратился к врачам в июне и уже прошел курс химиотерапии.

Однако Надежда Соловьева назвала враньем эти публикации, пояснив, что в действительности Владимир Познер находится на международном семинаре в Стамбуле, сообщает ТАСС.

В декабре 2020 года, когда весь мир страшился коронавируса, Владимир Познер заявлял, что не боится заразиться этой инфекцией. Он утверждал, что у 4% людей в мире есть врожденный иммунитет к COVID-19, включая самого Познера.

Тем не менее, мерами профилактики журналист не пренебрегал и требовал жесткого наказания для легкомысленных. Познер заявлял, что отказ носить маски и перчатки во время пандемии коронавируса должен караться крупным штрафом.

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