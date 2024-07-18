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Москвичам рассказали, когда разразится гроза

10:11
  • четверг
  • 18 июля 2024

Пройдут дожди

Гроза в Москве ожидается в четверг, 18 июля, во второй половине дня. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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Как уточнил метеоролог, в столичном регионе кратковременные дожди с грозами ожидаются во второй половине дня — после 14-15 часов. Местами выпадет до 10 миллиметров осадков, а скорость порывов ветра может достигать 15 метров в секунду.

При этом ближе к вечеру скажется влияние приближающегося с запада холодного атмосферного фронта, давление будет слабо падать, цитирует Леуса ТАСС.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что кратковременные дожди ожидаются в Москве в предстоящие выходные. При этом температура воздуха приблизится к нормативным для второй половины июля показателям и днем составит 25-27 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обещал, что вплоть до четверга, 18 июля, в Москве сохранится высокая температура, но затем ее ждет "революционное изменение". По ночам столбики термометров будут показывать 15-16 градусов, что, по словам эксперта, климатически абсолютно нормально.

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