Врачи назвали дешевое средство от жары

У этого напитка нет противопоказаний

Кефир назвали доступным и полезным средством от жары.

Он является отличной альтернативой другим освежающим в жару напиткам, сообщила врач-эндокринолог Наталья Балашова изданию Pravda.Ru.

У кефира практически нет противопоказаний, его нельзя только людям, которые не переносят повышенную кислотность.

Помимо утоления жажды, кефир очень полезен для здоровья, так как содержит в себе живые кефирные грибки, необходимые для комфортного пищеварения.

Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды с 18 июля. В город пришли кратковременные дожди и грозы и небольшое понижение температуры – в четверг в столице будет до +28 градусов. Ночью резко похолодает до +19 градусов.

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