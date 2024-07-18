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Отдых в Турции стал дешевле

10:14
  • четверг
  • 18 июля 2024

Отельеры начали снижать цены

Низкий спрос на июльские путевки в Турцию из России привел к тому, что отельеры стали снижать цены. Страна оказалась менее популярна среди наших граждан из-за проблем с оплатой услуг, вызванных санкциями, и дороговизны. В результате заполняемость отелей стала слабой, что и вынудило снизить цены.

Как это ни парадоксально, отдых в Турции все равно остается довольно дорогим удовольствием для рядового россиянина. Это связано с курсом рубля. Чтобы отдохнуть в четырехзвездочном отеле, придется выложить в среднем 135-160 тысяч рублей за десять ночей. А если россиянину хочется отдохнуть в хорошей пятизвездочной гостинице, то нужно раскошелиться не меньше чем на 315-350 тысяч рублей на двоих.

"Несмотря на то, что туристический сезон в целом проходит хорошо, заполняемость отелей остается слабой... Тот факт, что турецкая лира дорожает в реальном выражении в Турции, то есть цены на иностранную валюту остаются стабильными, в то время как инфляция остается высокой, сделал Турцию дорогим регионом в иностранной валюте", - объяснил сложный механизм вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов РИА Новостям.

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