Отдых в Турции стал дешевле

Отельеры начали снижать цены

Низкий спрос на июльские путевки в Турцию из России привел к тому, что отельеры стали снижать цены. Страна оказалась менее популярна среди наших граждан из-за проблем с оплатой услуг, вызванных санкциями, и дороговизны. В результате заполняемость отелей стала слабой, что и вынудило снизить цены.

Как это ни парадоксально, отдых в Турции все равно остается довольно дорогим удовольствием для рядового россиянина. Это связано с курсом рубля. Чтобы отдохнуть в четырехзвездочном отеле, придется выложить в среднем 135-160 тысяч рублей за десять ночей. А если россиянину хочется отдохнуть в хорошей пятизвездочной гостинице, то нужно раскошелиться не меньше чем на 315-350 тысяч рублей на двоих.

"Несмотря на то, что туристический сезон в целом проходит хорошо, заполняемость отелей остается слабой... Тот факт, что турецкая лира дорожает в реальном выражении в Турции, то есть цены на иностранную валюту остаются стабильными, в то время как инфляция остается высокой, сделал Турцию дорогим регионом в иностранной валюте", - объяснил сложный механизм вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов РИА Новостям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram