Она пообещала сформировать европейский оборонный фонд

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок пообещала превратить Европейский союз в оборонный. Об этом говорится в предвыборной программе политика, обнародованной в четверг, 18 июля.

В документе от имени фон дер Ляйен говорится, что "наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза". В этой же программе она обещает в случае своего переизбрания создать до 2029 года европейский оборонный фонд.

Наряду с этим Урсула Фон дер Ляйен обещает продолжать военную поддержку Украины до тех пор, пока это требуется, поскольку это "лучшая инвестиция в европейскую безопасность", сообщает РИА Новости.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз планирует сделать Вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. С этой целью Брюссель включил Украину в процесс подготовки общеевропейской военно-промышленной стратегии.

Тем временем НАТО, которая позиционируется как исключительно оборонный союз, действует вразрез с декларируемыми целями. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что альянс должен быть готов к военной конфронтации.

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