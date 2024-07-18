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Опубликован список российских спортсменов, которые выступят на ОИ-2024

10:39
  • четверг
  • 18 июля 2024

Он уже окончательный

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2024.

15 наших спортсменов выступят в нейтральном статусе, пишет МАТЧ ТВ. Ранее в Кремле заявили, что российские спортсмены, приглашенные на Олимпиаду в Париж, должны сами решать, ехать туда или нет.

Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица;

Батут: Анжела Бладцева;

Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина;

Гребля на байдарках и каноэ: Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко;

Плавание: Евгений Сомов.

Олимпийские Игры – 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Олимпийский комитет России (ОКР) уже выплатил компенсации 245 российским спортсменам, которые не смогут принять участие в летней Олимпиаде в Париже. 

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