"Люди встречали нас улыбками": освобожденные из украинского плена военные о возвращении на Родину

В плену им грозила смертельная опасность

В Москву из украинского плена вернулись ещё 95 российских военнослужащих. Там им грозила смертельная опасность. Самолёт приземлился ночью на одном из аэродромов в Подмосковье. Теперь нашим бойцам предстоит лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.

В аэропорту военно-транспортный самолет приземлился глубокой ночью. Но на борту никто не спал. Хотя от усталости ноги были словно ватные, и даже сидеть тяжело. Слишком долго 95 российских военнослужащих ждали этой минуты - когда закончатся мучительные дни в плену. И они наконец-то окажутся дома.

"Я крайне благодарен своему народу, Министерству обороны, народу, правительству, что помогли вернуться домой, на Родину", - говорит один из освобожденных из плена.

Но сойти на полосу получилось не сразу. Первыми через аппарель на борт поднялись врачи. Осмотрели бойцов. Рассказали, что каждому, кто нуждается, будет оказана медицинская помощь. В том числе и психологическая. Несколько месяцев издевательств в украинских застенках могли не пройти бесследно. Хотя бойцы уверяют: и на душе отлегло, и сразу стало легче, когда выехали из Украины. А за окнами автобусов замелькали указатели с названиями российских поселков.

"Чувствовали поддержку населения. Когда мы пересекли границу, люди махали нам, встречали нас улыбками, это бодрит, придает боевой дух, сил, которых так не хватало", - говорит один из освобожденных.

Дорога домой из киевских тюрем началась еще несколько месяцев назад. Но эта часть работы всегда не разглашается. Неизвестен маршрут, переговорщики, точки сбора и выезда. Минобороны только сообщило, что освобождение, а точнее, обмен по формуле "95 на 95", состоялся при посредничестве Арабских Эмиратов. В то, что унижения и издевательства в подвалах СБУ закончились, многие поверили лишь, когда уже сидели в автобусах. И тут даже устав не запретит сдерживать чувства.

Когда автобусы были уже в пути, сопровождающие дали бойцам свои телефоны. Чтобы позвонить домой. Голоса дрожали от волнения. Ведь на той стороне родные еще ничего не знают. А вдруг спят или на работе, или связь забарахлит? Но вот кто-то поднял трубку. И взрослые мужчины, от волнения, спешат, как дети, скороговоркой, рассказать все самое важное: "Доча, доча, я все, я в России, скоро увидимся, скоро мне телефон дадут, где-то через час я еще позвоню, телефон под рукой держите".

Они, конечно, позвонят, и еще не раз. Из лучших госпиталей и клиник Минобороны, где проведут под наблюдение врачей несколько недель. Многие попали в плен ранеными и не видели квалифицированной помощи кто полгода, кто почти год. Поэтому, сначала - лечение. А только потом возвращение к семьям. И выбор остаться на гражданке или вернуться в строй. В любом случае, без социальной поддержки и помощи, не останется никто.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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