Мигрантов в Томской области оставили без работы в производстве продуктов, торговле и транспорте

Революционное решение обнародовал губернатор

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем официальном телеграм-канале сообщил важную для всех мигрантов региона новость. Он объявил, что начиная с 1 ноября иностранные граждане с трудовыми патентами не смогут работать в целом ряде отраслей, производственных секторах и сферах услуг.

В частности, речь идет о производстве продуктов питания и готовых блюд, розничной торговле, в такси, городском и пригородном транспорте, гостиничном и ресторанном бизнесе, сфере по подбору персонала, обеспечении безопасности, физкультуре и спорте.

Тем самым губернатор дал понять, что эта мера разовьет кадровый потенциал экономики и социальной сферы региона за счет отечественных специалистов.

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