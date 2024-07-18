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Пони, уточки, значки: ветеринары очень удивились, когда сделали вялому самоеду рентген желудка

12:08
  • четверг
  • 18 июля 2024

Пес-пылесос съел около десяти предметов

Ветеринары из Нижнего Новгорода спасли собаку, которая превратила свой желудок в камеру хранения для детских игрушек. Любопытный и ненасытный самоед проглотил резиновых уточек, пони и не только. Всего около десяти предметов. А поводом для беспокойства для ни о чём не подозревающих хозяев стало вялое состояние питомца.

Несколько уточек, пони, скрепыши, пара брелоков и прочая мелочевка - весь этот склад детских игрушек, специалисты нижегородской ветклиники извлекли из желудка одного из своих четверолапых пациентов. Любителей отобедать несъедобным инвентарем на операционном столе встречали и раньше, но с таким размахом не пировал ещё никто.

"У собачки породы самоед мы достали вот такое множество игрушек, здесь есть, как очень крупные  экземпляры, так и мелкие игрушки. Но собственно удивляет, что их было настолько много", - говорит Роман Гуринов, ветеринар.

Семилетний самоед  Финн уже не первый год  под наблюдением специалистов: у него хроническая болезнь почек. Однако на этот раз на приеме оказался внепланово. По словам хозяев, несколько дней назад пес стал вялым и совсем потерял аппетит.

"У нас начался рвотный рефлекс: вышел мячик-попрыгун. Ну, думали, съел его и всё, он вышел. Потом через какое-то время у него началась рвота обширная. Его врывало водой, он ничего не ел. Не ел он у нас два, на третий день мы обратились в ветеринарку", - говорит хозяйка собаки Анна.

Ветврачи сделали рентген и сначала даже глазам не поверили: сколько предметов самоед сумел проглотить целиком, не разжевывая.

"Область желудка - растянута с острым расширением: большая часть инородных предметов находилась там. И тонкая часть кишечника, куда ушло как раз одно инородное тело, в тонком отделе кишечника вызвало острую непроходимость желудочно-кишечного тракта", - говорит Дарья Казакова, ветеринар.

Решено было экстренно оперировать собаку. Чтобы извлечь все, хирургам пришлось провести резекцию желудка и кишечника. Всё прошло хорошо. Сейчас питомец уже восстанавливается, а добытые в его желудке экспонаты владельцы самоеда передали клинике.

"Тут у нас целый музей. И камни из мочевого пузыря достаем, такие достаточно хорошие булыжнички, кто-то канаты ест, кто-то гвозди ест,  поэтому у нас собак-пылесосов хватает", - говорит Роман Гуринов, ветеринар.

Необычные вкусовые предпочтения домашних животных - веский повод тщательней следить за ними, напоминают ветеринары хозяевам. Ведь для таких питомцев даже детские игрушки совсем не игрушки.

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