НАТОвское орудие поражено точным ударом

В районе Красногоровки российские войска окружают позиции ВСУ и замыкают котёл вокруг врага, пресекая все попытки прорваться и отступить.

Ожесточённые бои идут и на Харьковском участке фронта. Там наши подразделения не дают радикалам переправиться на другой берег реки Волчья.

Удары с воздуха по противнику наносят вертолёты Ми-28. Во время боевого вылета "Ночные охотники" ликвидировали живую силу и опорные пункты ВСУ.

Кадры из Херсонской области. Там уничтожили американскую артиллерийскую установку М-109 "Паладин", которая вела огонь по позициям наших военных. НАТОвское орудие поражено точным ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет".

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