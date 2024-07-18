Сектор Газа: в результате удара Израиля погибли больше 80 человек

Десятки получили ранения

В Каире возобновились переговоры между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС. Об этом со ссылкой на источники сообщает израильская пресса. Депутаты Кнессета и родственники заложников призывают премьера Нетаньяху остановить войну и заключить сделку. Но пока ЦАХАЛ лишь усиливает обстрелы сектора Газа.

81 погибший и десятки раненых палестинцев – результат "работы" Армии Израиля в Секторе Газа за последние сутки. Авианалётам подверглись жилые кварталы города Дейр-эль-Балах, лагеря беженцев "Нусейрат" и "Аль-Буридж". В ЦАХАЛ рапортуют: в Газе ликвидирован командующий морскими силами "Исламского джихада", ещё несколько террористов в районе Рафаха. Но большинство погибших – мирные жители. В гуманитарной миссии ООН бьют тревогу.

"Я никогда ещё не был в таком месте, где всё является проблемой: отсутствие общественного порядка, полная беззащитность женщин и детей, трудности с доставкой гуманитарной помощи. Сейчас внимание приковано к сектору Газа, но есть опасения, что подобное скоро повторится и на Западном берегу реки Иордан", - говорит Муханнад Хади, заместитель специального координатора ООН, координатор по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке.

Под угрозой вторжения и Ливан. Где также ежедневно падают ракеты и гибнут люди. Глава Минобороны Израиля предупредил: ЦАХАЛ может начать наступление в любой момент. Военные готовы, но поддержки в обществе нет. По Тель-Авиву снова прошло массовое шествие с требованием остановить войну и заключить соглашение с ХАМАС.

Переговоры в Каире опять буксуют, а премьер Нетаньяху собирается в Вашингтон – снова просить о помощи. Но его воинственные речи перед Кнессетом неоднократно прерывают криками.

"Собираетесь ли вы во время речи в Конгрессе сказать: "Я согласен на сделку, мы возвращаем домой наших детей"? Если нет, то не надо ехать в Вашингтон! Поезжайте в Катар или в Каир, ведите переговоры круглосуточно, пока не достигнете соглашения. Если для вас это трудно, подавайте в отставку. Абсолютное большинство граждан Израиля будут этому рады", - заявил Яир Лапид, председатель партии "Еш Атид".

"Скажу то же, что сказал моему другу – президенту Байдену: у нас нет выбора – мы должны войти в Рафах. Мы продолжим достигать наших целей, сочетая военное и политическое давление", - парирует Нетаньяху.

Но воевать на два фронта – и с палестинцами, и с израильским обществом – премьеру всё труднее. Выступление в Конгрессе США запланировано на следующую среду.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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