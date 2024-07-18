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Конституционный суд определил, когда можно усыплять бездомных животных

11:01
  • четверг
  • 18 июля 2024

Такое допустимо лишь в случае опасности для человека

Умерщвление бездомных животных в пунктах временного содержания должно быть исключительной мерой, направленной на предотвращение прямой угрозы человеку. Такое решение в четверг, 18 июля, принял Конституционный суд России.
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КС России рассмотрел запрос Верховного суда Республики Бурятия, изучив соответствие определенных пунктов федерального закона "Об ответственном обращении с животными" Конституции.

В постановлении КС России говорится, что эвтаназия бездомных животных "может осуществляться, если конкретное животное без владельца совершило нападение на человека или проявляет немотивированную агрессивность, либо является носителем возбудителя опасной болезни или болеет ею".

Кроме того, усыплять можно нежизнеспособных животных, чтобы прекратить невыносимые страдания, цитирует постановление ТАСС.

Бездомные животные могут угрожать здоровью и жизни людей. Осень 2023 года для жителей Магадана превратилась в жуткий квест из-за нападений бродячих собак. Одного пострадавшего от безнадзорных животных спасти не удалось.

В апреле в Иркутске на школьницу, которая гуляла в парке с бабушкой, набросилась свора бродячих собак. Женщине удалось отогнать животных. Следователи возбудили дело о халатности в отношении должностных лиц, которые вовремя не предприняли меры в отношении безнадзорных собак.

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